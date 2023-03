Pour la première fois, la princesse Elisabeth répond seule aux questions des journalistes en Egypte: «Je trouve ce voyage vraiment passionnant» (vidéo)

Elles ont débuté leur visite de travail de trois jours par un passage à l’exposition consacrée aux voyages en Égypte de la reine Elisabeth (1876-1965), l’arrière-arrière-grand-mère de l’héritière du trône. Le déplacement de la reine Mathilde et de la princesse Elisabeth entend rendre hommage à l’épouse du roi Albert Ier qui a visité la terre des pharaons à maintes reprises. L’un de ses voyages a d’ailleurs eu lieu voici exactement un siècle.

La reine Mathilde et la princesse Elisabeth se sont rendues mardi au Caire, la capitale égyptienne.

A l’occasion de ce voyage, la princesse Elisabeth a, pour la première fois, donné une interview, dans laquelle elle répond seule et librement à la presse. En effet, la princesse de 21 ans est habituellement accompagnée de sa mère pour répondre aux questions des journalistes. Les questions avaient toutefois été envoyées à la famille royale une semaine à l’avance, précise RTL info.

« Je trouve ce voyage vraiment passionnant. D’un côté, parce que je peux suivre les pas de mon arrière-arrière-grand-mère, mais aussi parce que je peux suivre ma mère, et je pense que ce sont deux personnes inspirantes à leur façon », a déclaré Elisabeth au micro d’RTL.

La princesse est revenue sur les souvenirs qui l’ont le plus marquée au cours de son voyage. Elle explique avoir trouvé « très belle » la coopération entre les Belges et les Egyptiens : « Le professeur Claes m’expliquait qu’une famille d’Égyptiens travaillait depuis l’époque de Jean Cappart de père en fils dans les fouilles. J’ai trouvé que c’était un très bel exemple de coopération entre les Belges et les Égyptiens ; j’ai trouvé d’ailleurs que les Égyptiens reconnaissaient beaucoup l’expertise des archéologues belges ».