Une femme porte un fœtus calcifié dans son ventre… durant 9 ans: elle est décédée d’une occlusion intestinale et de malnutrition sévère

C’est un phénomène très rare connu de la science. Non, « lithopédion » n’est pas qu’un album de Damso, mais bien le nom donné à un fœtus calcifié. C’est ce qu’a porté une réfugiée congolaise de 50 ans… pendant neuf longues années. Cette dernière est morte aux États-Unis d’une occlusion intestinale et de malnutrition sévère, indique la revue scientifique BBC Women’s Health.

À l’époque, la dame s’était présentée dans un camp de réfugiés en Tanzanie, indiquant que son bébé ne bougeait plus. Là-bas, on lui demande d’essayer de « délivrer » le fœtus, avant de l’accuser deux semaines plus tard « d’avoir pris de la drogue » et « d’avoir tué le bébé ». Si le médecin décidé de lui retirer le fœtus, la Congolaise s’enfuit. Cette dernière était choquée par les accusations à son égard.