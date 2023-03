Un nouveau chantier prévu par Sofico à Tubize commencera ce lundi 20 mars

Dès ce lundi 20 mars, et jusqu’au 31 mars, Sofico procédera au renouvellement des couches supérieures des revêtements de la N246. Un chantier d’envergure qui entraînera la fermeture d’environ un kilomètre de route, dans la traversée de Tubize.

Une partie de la route interdite à la circulation

Du 20 au 31 mars, la voirie située entre le rond-point de la rue des Forges et le carrefour du passage à niveau de la rue de la Déportation sera totalement fermée à la circulation. Une déviation sera mise en place pour les automobilistes en direction de Braine-le-Château, via les rues du Perroquet, Reine Elisabeth et Raymond Luyckx.