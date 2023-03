Deux Comblinois arrêtés pour vol avec violence chez une dame de 51 ans à Comblain-au-Pont

Ce mardi soir vers 23h, deux habitants de Comblain-au-Pont, âgés de 50 et 34 ans, se présentent au domicile d’une dame de 51 ans qu’ils connaissent depuis quelques années. Le quinquagénaire lui demande de pouvoir être hébergé chez elle mais elle refuse. Il lui donne des coups et vole son gsm et sa carte de banque avant de prendre la fuite avec son ami.

Le lendemain, ce mercredi matin, la dame va déposer plainte à la zone de police Secova. Les policiers vont interpeller les deux hommes qui ont été déférés ce jeudi matin au parquet de Liège. Le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt pour ces deux Comblinois.