Handisport | L’ASBL Cap2sports, à Esneux, récompensée par deux nouveaux labels

En 2017, l’ASBL Cap2sports a vu le jour avec l’objectif de promouvoir les sports adaptés pour les personnes à mobilité réduite (PMR). En collaboration avec Cap48 et la Ligue Handisport Francophone (LHF), Cap2Sports propose une grille hebdomadaire de sports adaptés pour les PMR, allant de la zumba au handball, en passant par le basket, le tennis et encore plein d’autres. Cap2sports est dédié à tous les PMR et offre un encadrement professionnel pour chaque discipline, assuré par des thérapeutes spécialisés dans chaque domaine, tels que des kinésithérapeutes, des éducateurs et des coachs sportifs. Le but est de permettre aux membres de s’épanouir dans leur pratique sportive tout en leur offrant un accompagnement de qualité.

Des labels de qualité

L’ASBL a récemment été récompensée pour la qualité des services proposés et son encadrement professionnel. Cette reconnaissance est un honneur pour le club, qui passe ainsi au label 3 étoiles pour la section loisir et 1 étoile pour la section compétition. Les labels offerts par la Ligue Handisport Francophone sont divisés en deux catégories : « Label club loisir » et « Label club compétition ».

Le label « Club loisir » vise à offrir une pratique encadrée sans notion de compétition, avec pour objectif l’épanouissement, le progrès technique et le perfectionnement. Ce label est multidisciplinaire et comporte 3 niveaux. Le label « club compétition », quant à lui, s’adresse aux clubs proposant une offre de pratique encadrée avec un objectif d’entraînement à la compétition et à la recherche de performance. Ce label ne s’applique qu’à une seule discipline et comporte également 3 niveaux. Une grosse performance au niveau compétitif