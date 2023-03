Création de Masters en médecine: le PTB disposé à rejoindre la majorité alternative évoquée par Magnette

«Les masters en médecine à l’UMons et à l’UNamur sont une nécessité pour un accès juste aux études pour tous les jeunes et la lutte contre la pénurie de médecins», affirme Alice Bernard, cheffe du groupe marxiste au Parlement de la FWB, citée dans un communiqué.

«La position du MR et de la ministre Valérie Glatigny est incompréhensible dans ce dossier. Le PTB défend la création des masters en médecine à l’UMons et l’UNamur depuis le début du dossier. On manque de médecins et le fait que les masters soient à Bruxelles ou à Liège oblige les étudiants à koter et pousse donc de nombreux jeunes à renoncer à ces études pour des raisons financières», ajoute Mme Bernard.