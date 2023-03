Météo: Luc Trullemans arrive avec une bonne… et une mauvaise nouvelle!

Les températures maximales atteindront facilement 14 à 15 en plaine, 13º en bordure de mer et 8 à 13º au sud du sillon Sambre et Meuse.

Le vent du sud soufflera modérément avec des pointes de 35 à 45 km/h mais jusqu’à 50-55 km/h sur les hauteurs ardennaises.

La nuit, le ciel redeviendra plus nuageux en Flandre occidentale. Il pourrait pleuvoir un peu le matin dans le Westhoek.

Les minimales resteront positives avec 4 à 9º sur le relief ardennais et 9 à 10º ailleurs.

Vendredi

La dépression océanique se sera rapprochée un peu plus de l’Irlande ce qui entraînera chez nous plus de passages nuageux et peut-être localement quelques faibles pluies sur l’ouest et l’après-midi aussi le sud-ouest du pays.

Nous gagnerons encore 1 ou 2 degrés avec des maximales généralement comprises entre 10º sur les hauts plateaux de l’est et 17º localement en plaine en passant par 11 à 12º près de la mer.

La nuit, il y aura de petites averses un peu partout avec 8 à 11º sur le pays.

Samedi

La dépression remontera plus vers le nord en direction de l’Ecosse en maintenant la zone perturbée sur nos régions avec une alternance de passages fort nuageux accompagnés d’averses et quelques apparitions du soleil dans un air restant bien doux et à peu près les mêmes températures diurnes.

Dimanche

La masse d’air aura changé en devenant un peu moins douce sous un petit vent d’ouest à sud-ouest qui maintiendra les températures 7 et 12º selon les régions.

Le ciel sera souvent nuageux avec peu ou pas de soleil et encore quelques petites pluies ou averses par endroits mais surtout sur le centre et l’est du pays.

Lundi

Une nouvelle dépression arrivera du côté de l’Ecosse avec son cortège de perturbations s’étendant du Golfe de Gascogne à la Mer du nord en passant par la Manche et notre pays.

C’est donc une journée plutôt pluvieuse et assez venteuse qui nous attend avec des pointes de vent de sud-ouest entre 45 et 65 km/h.

Les températures seront proches des normales de saison en s’étalant entre 7 et 11º en Ardenne et de 11 à 13º en plaine et au littoral.

Évolution pour le reste de la semaine

Le flux océanique de sud-ouest assez doux persistera avec assez bien de pluie pour mardi mais également encore quelques épisodes humides les autres jours.

Températures diurnes restant comprises entre 7 et 11º sur le relief de l’est et 11 à 14º ailleurs.

Tendance probable pour le week-end du 25-26 mars et le début de la semaine suivante