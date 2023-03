«A Spy Among Friends»: Guy Pearce, agent double

La nouvelle série de BeTV (qui succède à « The last of us ») est tirée d’une histoire vraie. En Angleterre, en 1963, Nicholas Elliott, agent pour les services secrets britanniques en tant qu’officier du renseignement, apprend que son ami et collègue le plus proche, Kim Philby, est en fait un agent double à la solde de l’URSS, qui travaillait pour le KGB.

Le début d’un récit qui parle d’amitié et de trahison, qui offre un face-à-face magistral entre deux maîtres du mensonge et de la manipulation. Le casting est également relevé, avec Damian Lewis (le rouquin de « Homeland ») dans la peau de Nicholas Elliott et Guy Pearce dans celle du traître.