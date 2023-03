Guerre en Ukraine: la politique russe de transfert d’enfants ukrainiens est un crime de guerre, déclare un groupe d’enquêteurs de l’ONU

Ces enquêteurs accusent également Moscou d’avoir commis de possibles « crimes contre l’humanité » en Ukraine, en attaquant les infrastructures énergétiques ukrainiennes et en ayant recours à la torture.

« Les situations qu’elle a examinées concernant le transfert et la déportation d’enfants, à l’intérieur de l’Ukraine et vers la Fédération de Russie respectivement, violent le droit international humanitaire et constituent un crime de guerre », écrivent les enquêteurs dans leur premier rapport rédigé depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine le 24 février 2022.