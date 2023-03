Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 24 février 2022 a marqué le retour de la guerre sur le sol européen. Une stupeur pour beaucoup, alors que les tensions entre États se multiplient et grandissent ces dernières années. La Corée du Nord a encore tiré un missile balistique ce jeudi. Entre la Chine et Taïwan, les frictions reviennent aussi régulièrement sur la table.

de videos

Si nous vivons aujourd’hui dans un monde incertain, jusqu’où ces tensions peuvent-elles nous mener ? Le professeur en politique internationale de l’Université Libre de Bruxelles, Christophe Wasinski, livre ses impressions.

Comment pourrait-on décrire la situation internationale actuelle ?

Effectivement, on a un retour des tensions interétatiques depuis quelques années, qui semblent s’expliquer par la crise économique de 2008 qui a fait émerger des courants politiques plus radicaux qui ont mis sous pression les États et fait ressurgir des tensions plus anciennes. On a toujours eu des tensions entre États mais elles peuvent se gérer diplomatiquement et elles ne doivent pas se transformer en conflits armés.