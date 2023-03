Guerre en Ukraine : la Belgique va livrer 150 camions Volvo et 80 blindés à roues Lynx à l’Ukraine

Il s’agit de 150 camions 6x6 Volvo N10 dans différentes versions (cargo, shelter, avec une grue auxiliaire Fassi et de dépannage manumat) et qui sont progressivement retirés du service au sein des unités des composantes Terre et médicales. 1.228 exemplaires avaient été achetés en avril 1986 pour 3,5 milliards de francs de l’époque (l’équivalent de 87,5 millions d’euros). Certains ont déjà été acheminés en Ukraine après révision.

La livraison porte aussi sur 80 LMV ("Light Multirole Vehicle") ou Lynx. L’armée belge dispose de 437 de ces blindés - de grosses jeeps4x4 construites par l’entreprise italienne Iveco et en service depuis 2007 mais mal aimées par les militaires, en raison de nombreux défauts apparus au fil des ans sur certains engins.