La plateforme Avanti propose un plan alternatif au projet de métro 3 à Bruxelles

La plateforme Avanti a présenté un plan alternatif au projet de Métro 3 de la Stib sur l’axe Albert-gare du Nord jeudi, aux abords du chantier de la station Albert, à Forest. «Les travaux pour la création d’un morceau de tunnel nécessaire à la transformation en métro de l’axe entre Albert et la gare du Nord sont pour le moment à l’arrêt. Si le blocage du chantier au niveau du Palais du Midi est un problème, il peut être considéré comme une occasion de réfléchir à un scénario d’optimisation du réseau de transport public bruxellois», explique la plateforme.

Concrètement, elle propose le projet «Prémétro+» au lieu du métro 3, considérant que sur l’axe Albert-gare du Nord, le projet n’apporte rien de nouveau, les nouvelles stations de métro étant construites sur des sites de stations de pré-métro existantes. En gros, la plateforme propose de tirer profit des chantiers en cours pour prolonger la ligne de tram 55 de Rogier à Albert, combiner les lignes de tram 3 et 7 pour créer une nouvelle ligne 3, prolongeant ainsi le trajet de la gare du Nord jusqu’au Heysel et combiner la ligne 4 et le nouveau trajet nord de la ligne 3.

Trois principes «Le projet tient en trois principes : avoir plus de lignes directes, rajouter une troisième ligne sur l’axe Albert-gare du Nord et tirer parti des infrastructures existantes», explique Jean-Michel Bleus, chargé de mission en urbanisme pour l’atelier de recherche et d’action urbaines (Araus).

Thyl Van Gyzegem, chargé de mission pour l’association Inter-environnement Bruxelles, explique qu’avec l’arrivée du métro, les fréquences aux heures de pointe et même aux heures creuses diminueront. Actuellement, avec les trams 3 et 4 sur l’axe, la fréquence en heure de pointe est de deux minutes et demie et elle est de six minutes pendant les heures creuses.