Un bonus annuel de 5.526 euros brut pour les travailleurs d’Audi Brussels

Les travailleurs d’Audi Brussels ont engrangé un bonus de 5.526 euros brut pour 2022. «Un geste qui valorise les efforts du personnel dans une année pleine de défis», a commenté jeudi le porte-parole de l’entreprise. La prime est liée au bénéfice du groupe ainsi qu’aux prestations internes au site de Forest.

L’usine bruxelloise d’Audi ne produit plus que des véhicules 100% électrique. Après la Q8 e-tron et la Q8 Sportback, elle entamera la production de la Q4 e-tron au second semestre de 2023.