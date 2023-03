Les taux d’intérêt de la BCE se situent désormais dans une fourchette comprise entre 3 % et 3,75 %, alors que les secousses boursières qui affectent le secteur bancaire depuis plusieurs jours auraient pu l’inciter à modérer son tour de vis. « Le secteur bancaire de la zone euro est résilient et dispose de positions de capital et de liquidités solides », assure la BCE.

de videos