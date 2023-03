Fabian, 45 ans, de Huy, employé à l’Aldi de Tinlot, a détourné près de 120.000€ en un an et demi: il est condamné à la prison ferme

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Fabian, est né à Huy en 1977. Durant des années, il a été employé à l’Aldi de Tinlot avant que le manager ne découvre le pot aux roses.

Entre le 30 novembre 2018 et le 20 juin 2020, il volera à la grande surface pour un montant de 118.900 euros. De manière subtile. Fabian faisait croire à des retours de marchandises de la part d’un client (c’était lui qui faisait le client !). Il sortait ainsi un article avec le ticket de caisse puis faisait croire que le client (insatisfait de son achat par exemple) l’avait ramené et qu’il l’avait remboursé. Il remettait l’article en rayon et prenait l’argent. un « joli » manège qui lui rapportait en moyenne, 1.400 euros par mois.