Il n’a été repéré que lundi: l’énorme astéroïde «2023 EY» va se rapprocher «plus près de la Terre que de la Lune» dans les prochaines 24 heures!

C’est ce lundi 13 mars qu’il a été repéré. Un télescope à la station d’observation de Sutherland, en Afrique du Sud, a en effet remarqué qu’un astéroïde fonçait tout droit vers la Terre. Selon les scientifiques, « 2023 EY » va se rapprocher vendredi « plus près de notre planète que de la Lune ».

Sa distance sera alors de 239.792,256 km de la Terre, soit 62 % de la distance moyenne entre la Lune et la planète bleue. Il se déplace à plus de dix fois la vitesse moyenne d’une balle et mesure entre 13 et 29 mètres de large.