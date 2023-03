Une oasis de verdure dans la cour de l’école Saint-Henri d’Houthem

L’idée du projet ‘Ose le vert, recrée ta cour’ est de remplacer le béton par de la verdure et de créer ainsi de véritables lieux d'expérience pour les enfants. A Saint-Henri, Peggy Delbecque, 41 ans, dirige le projet. « Les enfants apprennent l'impact des saisons sur les plantes et les insectes. Grâce à nos panneaux solaires, nous avons pu aussi économiser sur notre facture énergétique ». Mais ce projet va encore plus loin. Celle qui pratique déjà l’école du dehors depuis des années a suggéré aux parents et enfants de venir créer cet espace ensemble. Bonnets, marteaux et pelles en main, ils ont démoli une partie de la cour de récréation de l'école primaire Saint-Henri. Pour cette conception et mise en œuvre de l'oasis de verdure, ils ont demandé l’aide à Biloba, l'entreprise écologique de Louis Dubuc et Louis Mouton.

« Nous avons opté pour une installation adaptée aux enfants et à l'entretien », explique le duo. « Une cabane forestière en branches tressées, une aire de jeux et le tout entouré d'une haie sur laquelle peuvent pousser des fruits. Myrtilles ou framboises seront à disposition des petits et des grands. « Reste à savoir s'ils resteront longtemps pendant la récréation. On n’en verra peut-être pas la couleur mais on le verra sur les joues de nos enfants ».