«La meilleure friterie»: Jean-Michel Zecca, ambassadeur du Brabant wallon, va enfiler un costume que vous n’êtes pas près d’oublier (photo)

Ce jeudi 16 mars, « La meilleure friterie » revient pour un second épisode, avec cette fois-ci un focus sur le Brabant wallon.

Lire aussi Jean-Michel Zecca nous explique les vraies raisons de la fermeture de son restaurant: «On n’a pas été contraint et forcé!»

En plus des fans de frites, un jury donne son avis et surtout une note sur le repas proposé. Les époux Decorte, Arnaud Delvenne (« Top chef ») et David Antoine de Radio Contact ont accepté de goûter à la frite de 12 établissements !