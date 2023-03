Votre Altesse Royale. Dans un tel voyage, qu’apprenez-vous de votre mère, la reine Mathilde, en vue de votre futur rôle de Reine des Belges ? Et vous, Majesté, que souhaitez-vous transmettre à votre fille, héritière du trône, dans une mission officielle comme celle-ci ?

Mathilde : Je voudrais d'abord associer mon époux à la réponse car c'est un voyage que nous avons préparé ensemble. C'était important qu'il soit aussi dans les préparatifs de ce voyage. On a eu cette idée il y a plus d'un an et on trouvait important le fait de pouvoir commémorer ces différents anniversaires que je ne vais pas énumérer. Quand on connaît un peu l'histoire, on se dit que, en 1923, lorsque la reine Elisabeth est venue ici pour l'ouverture de la tombe de Toutankhamon, elle était accompagnée de son fils qui avait le même âge que toi (NdR : elle se tourne vers sa fille). Quand on t’a proposé d’être du voyage, tu étais très enthousiaste. Et puis, il y a eu toute cette organisation… et on a trouvé une date qui te convenait car il n’était pas question que tu manques tes cours. Et pour répondre à votre question, je crois que c'est important de pouvoir partager cette expérience. Ce qu'on a vécu ici, c'est un moment exceptionnel. On a très peu de temps ensemble.

Lire aussi Ba&sh, Sézane, Veja, Essentiel, Armani: les marques prisées par la princesse Élisabeth pour ce voyage en Égypte (photos)

Elisabeth : Ça, c'est vrai. J’étudie à l’étranger. Je suis contente de passer ce moment avec ma maman. C’est une personne très énergique et dynamique. Je vais donc apprendre de ça aussi et je suis très contente d'être ici.