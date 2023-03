Woluwe-Saint-Pierre: la toute première micro-forêt plantée à la Résidence Roi Baudouin

Les quelque 720 arbres de 15 essences différentes ont été plantés dans le parc de la Résidence Roi Baudouin au croisement du Val des Epinettes et de l’avenue Prince Baudouin.

« C’est un projet de longue date qui allie l’humain et la nature, qui plus est de manière intergénérationnelle, » explique le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoit Cerexhe (Les Engagés), et le président du CPAS, Philippe van Cranem (MR). « C’est juste génial pour les familles du quartier et les résidents du home qui vont en profiter et pour les jeunes qui participent à la plantation. Personne n’est dupe quant à l’importance de replanter des arbres en ville pour lutter contre le réchauffement climatique. Notre devoir est de proposer et de réaliser ce type de projets. Et on peut d’ores et déjà vous dire qu’au vu de l’enthousiasme que cela suscite, il y en aura encore beaucoup d’autres. »