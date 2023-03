Les retraites internationales d’Eden Hazard (32 ans/Real Madrid), de Toby Alderweireld (34 ans/Antwerp) et de Simon Mignolet (34 ans/FC Bruges) ayant été annoncées par les intéressés eux-mêmes entre l’élimination au 1er tour du Mondial et ce début de semaine, il ne devrait plus y avoir de départ volontaire à signaler d’ici à l’annonce de la première liste des internationaux choisis par Domenico Tedesco pour les déplacements en Suède (vendredi 24 mars à Solna) et en Allemagne (mardi 28 mars à Cologne). Si le cas de Jan Vertonghen semble positivement réglé (outre son immense expérience, sa volonté de poursuivre et son excellente forme, il a l’avantage de faire la paire à Anderlecht avec Zeno Debast), celui d’autres grands anciens semble loin de l’être. On pense notamment à Thomas Meunier (relégué en équipe 2 du Borussia Dortmund depuis la fin février pour mieux lui indiquer la porte de sortie à 15 mois de la fin de son contrat) ou éventuellement à Dries Mertens (35 ans), qui outre son grand âge et sa très nette chute de productivité chez les Diables depuis deux ou trois ans, n’a plus disputé le moindre match depuis le 5 février à cause du tremblement de terre en Turquie.

de videos

Mais à moins de hacker l’ordinateur de Tedesco, il est impossible d’affirmer quoi que ce soit. Seul l’état de forme dans les clubs semble pouvoir apporter un pâle éclairage avant que la lumière soit faite sur une liste qui fera accourir la grande foule dans l’auditorium du Centre national de Tubize.