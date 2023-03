Enceinte, Amandine Pellissard révèle ne pas avoir arrêté de fumer: «J’en fume moins de dix par jour, je réduis progressivement» Autant dire que cette déclaration ne risque pas d’apaiser certains internautes qui désapprouvent le comportement de la mère de famille. TF1

Par X.V.

Révélés au grand public dans l’émission « Familles nombreuses : la vie en XXL », les Pellissard ne passent désormais plus sur TF1, et ils ne risquent pas de faire leur retour depuis la reconversion du couple dans le porno. Un changement radical de carrière qui avait suscité de très nombreuses réactions, notamment parce qu’Amandine et Alexandre sont parents de huit enfants, et que la limite entre la vie de famille et la vie professionnelle n’était pas très claire…

Le couple s’apprête d’ailleurs à accueillir un neuvième enfant. Amandine Pellissard a récemment annoncé être enceinte, lors d’un live accordé sur la chaîne Twitch LeBeamTV.

Lors d’un live organisé sur sa page Instagram, la mère a révélé qu’elle continuait à fumer : « Franchement, j’en fume moins de dix par jour alors que, hors grossesse, je suis à deux paquets quasiment. Je préfère être honnête, je réduis progressivement pour arrêter ou au moins arriver à cinq par jour. Même la sage-femme m’a toujours dit de faire comme ça. » Autant dire que cette déclaration ne risque pas d’apaiser certains internautes qui désapprouvent le comportement de la mère de famille.