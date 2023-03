Licenciements annoncés ce jeudi à l’usine Polyol de Tertre: 20 emplois vont être supprimés

Licenciements annoncés ce jeudi matin chez Dow Silicones Seneffe: «Les mois et les semaines à venir seront difficiles» Mauvaise nouvelle chez Dow Silicones Seneffe. Au cours d’un conseil d’entreprise extraordinaire qui s’est tenu, ce jeudi matin, le nouveau directeur a annoncé la suppression d’emplois.

Par Johanne Tinck Journaliste de La Nouvelle Gazette Centre

Ce jeudi matin, un conseil extraordinaire s’est tenu chez Dow Silicones Seneffe. Cette entreprise active dans la vente de produits chimiques fait partie d’un groupe mondial qui subit actuellement des mesures de restructuration.

Ces mesures annoncées en janvier dernier ont été rappelées aux travailleurs seneffois à l’occasion du conseil de ce jeudi. La direction a ainsi indiqué que ces dispositions comprenaient, entre autres, une réduction de la main-d’œuvre mondiale afin de garantir la compétitivité à long terme et d’améliorer l’efficacité des coûts.

18 rôles supprimés

Seneffe sera donc aussi impacté. La direction a, en effet, annoncé la suppression de 18 emplois sur un total de 490 travailleurs (200 cadres, 187 opérateurs, 100 employés travaillant en laboratoire, en maintenance, dans les services administratifs,.) Il nous revient que les employés concernés seront informés dès que possible, conformément à toutes les obligations légales locales. La direction l’a précisé dans un mail. Elle se dit « consciente » que les mois et semaines à venir seront difficiles. « Restez en sécurité et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, surtout en cette période difficile. Nous ferons le nécessaire pour mener à bien ce processus dans le calme et le respect des employés concernés et de leurs collègues », demande-t-elle à ses travailleurs.

Pas de précision sur les travailleurs concernés

Les membres du personnel de Dow Silicones Seneffe ne savent donc pas encore qui sera concerné par les licenciements. Selon une source syndicale, la crainte est de voir figurer des malades de longue durée sur la liste… « Nous les défendrons de toutes nos forces », nous a-t-on précisé.

La seule garantie qui leur a été répétée : il n’y aura pas de fermeture d’unité de production. Il aurait également été indiqué que ces unités ne seraient pas impactées par ces licenciements. Pour rappel, fin septembre, la direction de Dow Silicones avait déjà annoncé qu’elle fermerait provisoirement trois unités de production. Elle justifiait alors cette mesure par la hausse des coûts de l’énergie.

Selon Fabian Caci, des actions contre ces licenciements seront menées. - DR

Des actions seront menées !

Selon Fabian Caci, président de la délégation FGTB chez Avery Dennison, des actions seront menées en opposition à ces licenciements. Le syndicaliste ne savait toutefois pas encore nous préciser lesquelles. « Nous ne sommes jamais prêts à ce que l’on nous annonce de telles nouvelles. Une fermeture d’une unité de production aurait été pire bien évidemment mais il faut penser à ces 18 travailleurs, leurs familles… L’humain fait les frais des volontés des multinationales de s’enrichir encore et encore. Et puis, pour moi, c’est aussi lié à ce qui se passe chez Avery Dennison que Dow Silicones fournissait… »