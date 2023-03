Tarik, un jeune Belge de 17 ans, perd la vie percuté en scooter par un train à Maastricht: «Nous n’avons même pas été autorisés à lui toucher la main», déplorent ses parents

Ce jeudi, on apprend, toujours via HBVL que les parents de Tarik sont de retour de Fès, la ville marocaine où ils ont enterré leur enfant. « Nous n’avons pas pu lui dire au revoir. Nous n’avons même pas été autorisés à lui toucher la main », déplore Driss, son papa.

de videos

La famille du défunt a vécu à Maastricht : « C’est en partie là que Tarik a grandi. Il s’y rendait régulièrement pour jouer au football dans la rue ou dans son club de Maastricht-West. C’était un garçon joyeux, serviable et heureux. Il rêvait de devenir ingénieur ». « Si jeune, il avait encore un bel avenir devant lui. Maintenant, il n’est plus là pour ses deux frères et sa sœur », regrette quant à elle sa tante Rachida.