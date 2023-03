Voici tous les détails pratiques pour la Laetare 2023 de Fosses-la-Ville

Les festivités débuteront ce samedi à 14h avec le rassemblement des Chinels et des différentes soces à la maison des Chinels. C’est le dimanche que le spectacle sera le plus impressionnant puisque le cortège démarrera à 14h30 à la rue d’Orbey avant le passage tant attendu sur la place du Marché prévu aux alentours de 15h. Lundi, un dernier rassemblement est prévu à 14h toujours à la maison des Chinels.

Au total, 9 groupes défileront dont les Dames Chinelles et Bacadam. La troupe est très attendue après avoir récemment participé au carnaval de Rio. Voici l’ordre de passage : Bacadam – les Rotlindjes – la tribu des Pémanes – les Gaulois de Bambois – les amis du gugusse marchois – les Clowns en Folie – Clara Bistouille et Abel Zebuth – les Echasseurs Rouges et Verts – les Chinels, leurs Pierrots musiciens et les Doudous.