«Café papote», pour lutter contre l’isolement des seniors à Dinant

Le conseil communal consultatif des aînés de Dinant, dépendant de la Ville, mène des actions pour les seniors.

Une de ses préoccupations est de lutter contre l’isolement. Dernièrement, les membres du conseil, aussi des seniors, ont organisé un salon pour expliquer les activités existantes. Aujourd’hui, ils proposent « Café papote » chaque 3e mardi du mois. « C’est un espace où on peut se poser et discuter. Plus tard, des activités seront organisées. », indique la présidente du CPAS, Delphine Claes (Ecolo). « Il ne faut pas se décourager s’il y a peu de monde au début. Pour les personnes isolées, sortir de chez elles est déjà compliqué. Il faut parfois un peu de temps. Les personnes n’ayant pas de moyen de transport peuvent appeler le service de cohésion sociale ».