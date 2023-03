Jean-Marie, le «marcheur au grand cœur» de Wavre, l’a fait: il a relié Monaco et ses 1.250 km à pied!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On ne dénombre plus les exploits de Jean-Marie Van Butsele, ce Wavrien de 73 ans qui repousse sans cesse ses limites. Après ses multiples périples dont nous avons déjà fait écho dans nos colonnes, il s’était lancé le défi en janvier dernier de relier Monaco à pied.

Le 11 février dernier, il avait dès lors pris le départ de cette escapade depuis Louvain-la-Neuve. Au total, 32 étapes et quelque 1.250 km se sont dressés devant lui. Mais plus d’un mois plus tard, Jean-Marie est fier de pouvoir dire qu’il l’a fait ! Ce 14 mars, le « marcheur au grand cœur » est arrivé en terre monégasque.