VW ID.2 : la future Polo électrique

D’ici 2033, soit deux ans avant la supposée interdiction des moteurs thermiques en Europe, VW ne proposera plus que des modèles électriques dans sa gamme. Et parmi ceux-ci, il y aura cette ID.2 présentée hier sous forme de concept et qui entrera en production en 2025. A l’instar de la future Renault 5 électrique (et de la Dacia Spring), l’objectif de cette ID.2 est de rendre la mobilité électrique accessible avec un tarif (de base) fixé à moins de 25.000 €.

Chargée en 20 minutes

D’un gabarit similaire à celui de l’actuelle Polo, l’ID.2 embarquera un seul moteur électrique et sera une traction (contrairement à l’ID.3). VW annonce une puissance de 226 ch et une autonomie de 450 km. Vingt minutes devraient suffire à recharger la batterie de 10 à 80% sur une borne haute puissance. Aussi habitable qu’une Golf, l’ID.2 offrira un grand coffre de 490 litres et disposera d’un planificateur d’itinéraire spécifique aux voitures électriques.