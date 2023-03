Camille Lou («Prométhée»): «Il n’est pas impossible que je refasse une comédie musicale»

J’ai du mal à voir les choses de cette façon, parce que je ne suis pas la seule qui squatte les écrans. Je pense à Julie de Bona, qui est une actrice formidable et qui tourne pas mal aussi depuis quelque temps. On a la même façon de travailler, la même façon d’être. On fait les choses avec cœur. C’est peut-être ça, le truc ! Après, c’est vrai que TF1 m’a beaucoup poussée, mais j’ai aussi beaucoup travaillé.

Quelle que soit la cour dans laquelle on se trouve, on n’a pas le droit à l’erreur. On se doit d’être la meilleure version de nous-même, tout le temps. Dans la vie comme dans le travail, c’est quelque chose que je m’applique. Il n’y a pas un moment où je m’investis plus qu’un autre. Ceci dit, la perfection n’est pas non plus la solution. À trop vouloir être irréprochable, on peut rentrer dans des mécanismes assez chronophages. Disons qu’il faut rester humain, se donner quand même le droit à l’erreur… mais toujours en essayant de donner le meilleur de soi.

Et la musique, c’est définitivement derrière vous ?

Oh, je ne réfléchis pas beaucoup à ce que je vais faire après. Pour moi, tout peut s’arrêter du jour au lendemain, alors je vis au présent. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’est pas impossible que je refasse une comédie musicale, parce que j’adore ça. En attendant, j’ai déjà tourné deux films : « Notre tout petit petit mariage », avec Ahmed Sylla ; et « Chassée gardée », avec Thierry Lhermitte, Didier Bourdon et Hakim Jemili.

Vous vous êtes aussi fiancée en mai dernier, félicitations !

Merci beaucoup ! Avec nos emplois du temps, on n’a malheureusement pas encore pu planifier le mariage. C’est un peu compliqué de bloquer une date, mais on sait qu’on le fera, quand on le pourra, ces prochains mois.

Vous rêvez de fonder une famille. Alors que votre carrière décolle, ne craignez-vous pas d’être « oubliée » ?

C’est marrant, parce que c’est le cas de beaucoup d’actrices. Mais moi, pas du tout ! Déjà, parce que ce n’est pas un métier que je voulais faire depuis toute petite. J’avais commencé des études de droit, j’ai juste suivi mon instinct. Je me laisse tellement porter par la vie que j’ai confiance en elle. Si ça doit continuer, ça continuera… et si je retombe dans l’oubli, ce n’est pas grave. C’est qu’il fallait que ça arrive. Mais je pense – et beaucoup de femmes me l’ont prouvé – qu’on ne s’arrête pas de vivre quand on a un enfant. Au contraire ! Pour moi, c’est là que la vie commence.