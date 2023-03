«L’éléphante du magicien»: un duo plein de poésie et de tendresse sur Netflix

Bien que l’un des personnages au centre de ce long-métrage soit une éléphante, qui plus est pas très causante, l’histoire n’en reste pas moins une formidable aventure humaine empreinte de poésie et de beauté. L’autre protagoniste est un garçon magicien, capable de tout pour retrouver la trace de sa sœur disparue. On retrouve en lui cette fougue qui anime les bambins au quotidien.

Et si… ?

« L’éléphante du magicien » soulève une question majeure : et si l’impossible était envisagé ? Et si Peter ne retrouvait jamais sa sœur ? Ce n’est pas uniquement sa recherche qui est mise en scène, mais bien une ultime confrontation face à la tristesse et à la mort elle-même. Une ode à l’humanité et à l’espoir, sortez les mouchoirs ! Aux manettes de ce long-métrage, on retrouve notamment Martin Hynes, coauteur de « Toy Story 4 », et Wendy Rogers, directrice des effets visuels sur « Le Chat Potté » et « Le monde de Narnia : Le prince Caspian ». Une indéniable réussite visuelle qui ne manquera pas d’envoûter toute la famille.