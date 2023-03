«Les motards risquent d’être décapités»: des glissières «guillotines» sur la E42 à Houdeng inquiètent la Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Avec ces glissières sur autoroute, à 120 km/h, quand un motard chute, c’est la glissade, et selon sa corpulence, son corps peut passer en dessous de la glissière, mais au niveau du casque, cela ne passe pas et il risque d’être décapités… », explique Cindy Suvée, motarde. Elle ajoute : « Il existe des dispositifs qui doublent les glissières, mais évidement cela coûte plus cher. La vie d’un motard vaut-elle moins que celle d’un automobiliste ? »

Tout comme elle l’indique, la Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique craint, en effet, que ces glissières à la hauteur inappropriée ne blessent grièvement ou ne tuent les motards qui perdraient le contrôle de leur moto.