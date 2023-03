Alpine A110 San Remo 73: joyeux anniversaire !

Après l’Alpine A110 Tour de Corse 75 apparue en 2022, c’est au tour de la série limitée A110 San Remo 73 de rendre hommage au glorieux passé de la marque en rallye. Avec cette nouvelle édition, Alpine célèbre les 50 ans d'un moment historique du constructeur en sport automobile : la victoire au rallye San Remo, mais aussi le titre pour Alpine dans un championnat du monde des rallyes. Avec sa couleur originelle Bleu Caddy, ses arches de toit noires et son toit carbone verni rouge, la série limitée A110 San Remo 73 réinterprète la légendaire livrée de la berlinette historique de 1973. La signature « San Remo 73 » apposée sur le capot, les portes et le bouclier arrière, est complétée par des éléments graphiques noirs et blancs sur les portières.

Numérotée

Dans l’habitacle, les sièges baquets Sabelt Racing sont brodés avec une signature thématique « World Champion 73 » et sont prédisposés pour recevoir un harnais compétition six points. L’atmosphère sportive est complétée par le pédalier Sport, le repose-pieds passager aluminium et les sur-tapis Alpine. Exclusive, l’Alpine A110 San Remo 73 est limitée à 200 exemplaires dans le monde et reçoit une plaque « Série limitée A110 San Remo 73 » numérotée de 1 à 200.