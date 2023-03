BMW: le pare-brise comme écran géant

BMW va lancer une technologie d’affichage panoramique « tête haute » qui affichera des informations sur toute la largeur du pare-brise, tant pour le conducteur que pour les passagers. Et ce n’est pas de la science-fiction puisque les premiers modèles de la marque à en bénéficier arriveront dès 2025. Le conducteur décidera lui-même s’il souhaite afficher les informations uniquement dans son propre champ de vision ou également dans celui des passagers.

Révolution à bord

Pour assurer une lisibilité optimale, une zone sombre sur le bord inférieur du pare-brise offrira une intensité lumineuse et un contraste plus élevés pour les informations essentielles. Selon BMW, l’arrivée de cette technologie va également permettre aux ingénieurs d’imaginer une tout autre manière de concevoir le poste de conduite et la planche de bord des voitures de demain.