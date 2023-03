Sébastien Delcampe, le nouveau Belge d’«Affaire conclue»: «Je me suis demandé si je n’étais pas trop ‘jouette’ en plateau»

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je me suis lancé dans l’entreprenariat à l’âge de 22 ans. Aujourd’hui, je travaille avec une trentaine de personnes dans ma société delcampe.net. 80 % des objets proposés sur mon site sont des timbres, des cartes postales, des pièces de monnaie. Il est fréquenté par 1 million de collectionneurs du monde entier, et 3 millions d’objets sont actuellement en vente. On met en relation des acheteurs et des vendeurs.