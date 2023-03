Nicolas, tout juste vingt ans, poursuivi pour tentative d’extorsion et coups et blessures sur sa compagne, à Thuin

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une tentative d’extorsion et des coups et blessures sur sa compagne : pas mal, pour un jeune Thudinien de même pas 20 ans au moment des faits ! C’est ce qui amène Nicolas devant la barre du tribunal correctionnel de Charleroi, ce jeudi. La tentative d’extorsion se passe à Thuin, le 30 avril 2021 et c’est la plus récente des infractions qui lui sont reprochées.