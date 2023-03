Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Madame Delmée, voilà 10 jours que vous êtes aux côtés des 9.200 travailleurs de Delhaize menacés par cette volonté de franchiser les 128 magasins encore intégrés. Quel est l’état d’esprit du personnel ?

Extrêmement déterminé, toujours en colère. Et cela ne risque pas de s’améliorer dans les jours qui viennent puisque malheureusement, Delhaize multiplie les provocations, la dernière en date étant le licenciement annoncé de 247 personnes au niveau du siège. Au fur et à mesure des jours qui passent, on se rend compte que derrière le beau discours de la direction, selon laquelle les emplois étaient maintenus, c’est du vent. Il y a une autre réalité qui se profile.