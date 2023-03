«La meilleure friterie» sur RTL TVI: on vous dévoile les coulisses du tournage de l’émission qui va faire frétiller vos papilles (vidéo)

Le plus grand concours de friteries jamais organisé à travers la Wallonie et Bruxelles, c’est le jeudi soir sur RTL TVI. Nos journalistes se sont rendus dans les coulisses de l’émission pour vous dévoiler les secrets du tournage.

Maria Del Rio à la présentation, nous dévoilais les coulisses. « Il faut s’attendre à un maximum de belgitude avec tout le positif que cela comporte. Notre pays est souvent représenté par la qualité de ses frites. L’objectif de ce programme est de mettre en lumière les meilleures friteries des provinces de Liège, du Brabant Wallon, de Namur, de Bruxelles, du Hainaut et du Luxembourg. »

Lire aussi «La meilleure friterie» sur RTL TVI: «Il faut s’attendre à un maximum de belgitude!»

2000 candidatures

Dur dur de devoir choisir parmi les meilleurs frituristes de notre plat pays. « Nous avons reçu plus de 2000 candidatures. Les équipes de production sont parties à la rencontre de 12 frituristes. Ils en ont retenu deux par province. Chaque semaine, un jury d’experts, composé de David Antoine, Arnaud Delvenne et du couple emblématique de la frite Fabienne et Patrick Decorte, devra juger les deux friteries de la province qui sera mise à l’honneur. Ils vont devoir juger la qualité des frites, la spécialité de la friterie, ainsi que l’accueil au sein de l’établissement. À cela va s’ajouter le vote du « fan-bus » qui sera rempli de 15 véritables amateurs de frites. Leur avis pourra tout faire basculer ! »