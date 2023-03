Le rêve américain est accessible aussi aux entreprises belges: «Oubliez la modestie, voyez grand et osez!»

Dans le cadre de la visite de la ministre Hadja Lahbib aux États-Unis, nous rencontrons Charles Brouwers, un Liégeois qui a passé la majeure partie de sa vie aux États-Unis. Avec la société de conseil et d’investissement « Galileo Life Sciences », à New York, il aide les entreprises à trouver des investisseurs.

« Il y a en ce moment 85 sociétés belges dans l’incubateur de la Chambre de commerce à New York. Les sociétés à vocations mondiales doivent venir aux États-Unis », plaide-t-il. « Le marché est immense. Si on est actif dans le secteur pharmaceutique, par exemple, ou des sciences du vivant, deux domaines dans lesquels la Belgique est excellente, le marché américain est absolument incontournable ! Mais c’est un marché qu’il faut attaquer grand. Si vous voulez percer aux États-Unis, la modestie vous tuera. Oubliez la modestie belge. Voyez grand. ». D’où l’importance d’avoir non seulement les bons relais, mais aussi l’argent qui va avec. On y reviendra.

Chacun sait que le marché américain est très ouvert, mais aussi hypercompétitif. « Être Belge, cela ne doit pas être un frein ! Les Américains se fichent pas mal d’où vous venez. Alors bien sûr la Belgique n’est pas le pays le plus connu ici aux États-Unis, mais cela n’a aucune importance. Je le dis aux entreprises belges : n’ayez pas peur de vous lancer aux États-Unis ! Allez-y à fond ».

Un pays très respecté

Plus facile à dire qu’à faire, sans doute. « Il est vrai qu’obtenir les visas nécessaires est parfois très compliqué. Cela décourage certaines entreprises et ça freine le transfert de talents », analyse Charles Brouwers. « J’aimerais aussi que le secteur financier se renforce en Belgique pour soutenir les investisseurs qui veulent percer Outre-Atlantique. Il n’y a pas beaucoup de grands investisseurs financiers belges. Quant aux régions et au fédéral, chacun investit de son côté : mon rêve, ce serait que l’on mette l’argent dans un grand pot commun ».

Charles Brouwers voit plusieurs avantages à être Belge pour pénétrer le marché américain. « La Belgique est un pays peu connu mais très bien respecté dans le monde du business, notamment pour la qualité du personnel et ses compétences : on forme des gens solides, qui se vendent sur le marché à un prix raisonnable. La Belgique est un pays qui bouge et qui possède un secteur académique fort. Et dans le domaine des sciences du vivant, que je connais bien, la Belgique est un acteur très impressionnant. Idem pour les énergies renouvelables ou le secteur biotech ».

Des secteurs que la ministre Lahbib a visités lors de son séjour à Washington et Boston. La ministre a d’ailleurs rappelé l’importance des relations commerciales entre la Belgique et les États-Unis, basées notamment sur des investissements mutuels qui atteignent plus de 130 milliards de dollars.