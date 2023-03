Drame de Strépy: la nouvelle demande de Paolo Falzone est refusée, il reste en prison

Son avocat, Me Discepoli réclamait le bracelet électronique. La Chambre des mises devait statuer sur le maintien en détention de Paolo Falzone.

Pour rappel, le 20 mars 2022, Paolo Falzone au volant de sa BMW Série 5 a foncé dans la foule qui participait au ramassage de la société Les Boute-en-Train lors du carnaval de Bracquegnies. Six personnes ont perdu la vie. Une dizaine de personnes ont été gravement blessées et plusieurs dizaines d’autres, plus légèrement.