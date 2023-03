Licenciement collectif à l’ASBL «Revivre chez soi» à Liège: «On est rassuré à court terme»

Lire aussi Une vague de licenciements au sein de l’ASBL Revivre chez soi, à Droixhe: 17 emplois menacés

17 licenciements annulés

Dans la foulée de cette action, une rencontre avec la direction avait permis de maintenir le service de l’ASBL envers les bénéficiaires et de suspendre les licenciements. Une nouvelle entrevue était prévue ce jeudi matin, avec le président du conseil d’administration, dans le but de comprendre les éventuels problèmes de gestion ou de financement. « Mais on n’y voit pas vraiment plus clair. On a posé des questions quant aux comptes mais certaines sont toujours sans réponse », regrette Fabrice Jardon, secrétaire permanent CGSLB. « On est toutefois rassuré à court terme, les 17 licenciements annoncés ont été annulés et on a des garanties pour l’emploi jusqu’au 30 juin 2023. Mais, au-delà, il faudra attendre fin avril, début mai. »