Mouscron: verdurisation de la Route de la Laine sur 4,5km, avec plus de 1.000 arbres, 16.000 plants forestiers, et quelques originalités

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des travaux de plantation ont débuté ce mardi, le long de la Route de la Laine (N518). Ils sont le fruit d’une collaboration entre la Ville de Mouscron et le SPW Mobilité et Infrastructures pour embellir les abords de la voirie inaugurée en septembre 2021. Il s’agit de l’un des plus gros chantiers d’aménagement paysager mené par le SPW MI ces dernières années.

« Un projet de verdurisation exemplaire au cœur de notre Commune en pleine transition et sensible à l’enjeu environnemental » dit la Ville dans un communiqué.