«Why Women Kill», saison 2: un «Desperate Housewives» de l’après-guerre

Meurtres, infidélités, coups bas, secrets, cupidité, passions… Marc Cherry, déjà papa de « Desperate Housewives » et « Devious Maids », n’a pas son pareil pour dépeindre avec un humour noir les faces sombres de l’être humain, hommes et femmes. La deuxième saison de « Why Women Kill », qui arrive sur Plug RTL ce mardi 21 mars et est disponible en intégralité sur RTLplay, en est une nouvelle preuve.

Assez tôt dans le premier épisode, Rita demande à un détective privé de filer ce même Scooter, qui entretient une liaison cachée avec la fille d’Alma et de son mari, le vétérinaire Bertram (Nick Frost). Ce dernier ne tarde pas à devenir le cœur de l’histoire lorsqu’on se rend compte qu’il a déjà abrégé les souffrances de dizaines de personnes atteintes de maladies, qu’il a littéralement « piquées » comme il le fait avec les chiens et les chats ! Imaginez la surprise et l’effarement d’Alma quand elle découvre la morbide double vie de ce gentil époux, qu’elle croyait si bien connaître. Un soir, elle le confronte alors dans leur chambre à coucher, une scène qu’épie leur voisine de 70 ans, qui termine au sol et… empalée. Un cadavre supplémentaire à gérer ! De son côté, après avoir surpris sa femme avec son amant dans sa propre maison, Carlo fait une très vilaine chute et se retrouve complètement paralysé.

Cherry, roi moderne du vaudeville

Vous avez dit « vaudeville » ? Pas qu’un peu ! Dès l’ouverture de cette saison 2, qui présente donc plusieurs histoires connectées, on sait qu’on va encore se régaler ! A nouveau, Cherry fait preuve d’une imagination, d’un don de l’observation, d’un souci des détails et d’une écriture finement ciselée dont peu de fictions ont bénéficié à ce jour. Et même s’il emballe ses récits dans du papier « glamour » (c’est encore plus le cas dans ce Hollywood de l’après-guerre) et que ses personnages ont des traits très marqués, il nous tend décidément un miroir. Car ce que vivent ses protagonistes, on l’a tous vécu à des niveaux divers. Exception faite évidemment pour les crimes que commet le Dr Fillcot en croyant soulager les gens, et la mort de cette voisine trop curieuse. Laquelle nous ramène en plein dans l’univers de « Desperate Housewives », dont cette seconde saison semble plus proche que la première. L’esprit et le ton de « Devious Maids » ne sont jamais loin non plus, et quoi de plus normal après tout.