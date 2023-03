La Commission veut que l’Union Européenne produise 40% des «Cleantech» pour répondre à des besoins stratégiques d’ici 2030

Huit technologies « stratégiques » devraient être soutenues en priorité : le solaire (photovoltaïque et thermique), l’éolien, les batteries, les pompes à chaleur et la géothermie, l’hydrogène renouvelable (à l’aide notamment d’une banque européenne de l’hydrogène), les biogaz durables, les réseaux et le stockage de CO2. À cet égard, le texte vise une capacité annuelle de stockage de CO2 de 50 millions de tonnes, avec des exigences de contribution des producteurs de pétrole et de gaz pour atteindre cet objectif.

Ces technologies sont déjà accessibles commercialement ou s’apprêtent à entrer sur le marché, et possèdent un potentiel important pour « passer à l’échelle supérieure » et contribuer aux objectifs de décarbonation de l’UE, selon le vice-président de la Commission en charge du Pacte Vert, Frans Timmermans.