Une violente bagarre dans un appartement de la cité Jardin du Fief, à Anderlues… Sur fond d’alcool et de cocaïne

Les faits se passent dans un appartement de la cité Jardin du fief, à Anderlues : c’était en 2020, déjà, et Jessica, une habitante des lieux, fait la connaissance d’un homme et une femme. On ne sait trop comment, mais ces trois-là sympathisent et passent finalement la soirée chez Jessica, dans son appartement.