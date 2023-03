Le pharmaceutique et la santé, un atout dans les relations belgo-américaines: «Nous avons la qualité du personnel et les compétences»

Plusieurs entreprises belges sont en effet installées dans la capitale de l’État du Massachusetts (nord-est). La ministre a ainsi pu visiter jeudi dans la matinée le Mass Life Sciences Center et l’incubateur Labcentral 238 et se rendra, dans l’après-midi, au Dana-Farber Cacer Institute. Dès mercredi à Washington, la ministre a vanté la coopération transatlantique en matière de santé, et singulièrement dans le développement des vaccins contre le Covid-19, à l’occasion d’une conférence au Brookings Institute. « Sans BioNTech en Allemagne, Pfizer aux États-Unis et la production et la distribution depuis la Belgique, rien ne serait arrivé », a indiqué Hadja Lahbib, rappelant également la présence des firmes Johnson & Johnson et AstraZeneca en Belgique.

« Ce n’est pas le résultat de la chance, mais bien du développement d’un écosystème rassemblant académie, recherche, incubateurs et leaders industriels », a souligné le cheffe de la diplomatie.

À Boston, la ministre a rappelé les atouts de la Belgique en la matière : elle compte le plus grand investissement en recherche et développement (R&D) par tête en Europe, de 70 % plus important que le Danemark, situé à la deuxième place. La Belgique est aussi le deuxième pays européen le plus important pour les essais cliniques. En 2021, 42.062 personnes étaient employées dans le secteur en Belgique. Entre 2016 et 2020, le nombre de chercheurs dans le biopharma a crû de 36,8 %, alors que la moyenne européenne s’élevait à 3,9 %.

Dans le Massachussetts, 106.679 personnes étaient employées dans le secteur en 2021. L’État représente 9 % de tous les investissements pharmaceutiques aux États-Unis, alors qu’elle ne compte que 2 % de la population américaine. Plusieurs entreprises belges y sont actives, dont iTeos, qui compte 125 travailleurs en Belgique, à Gosselies, et 41 à l’international. Cette rencontre entre la ministre et le secteur pharma-biotech du Masschussets avait lieu en prélude à une « bioconférence » qui se tiendra du 5 au 8 juin à Boston, en présence du consul général de Belgique et des représentants de l’Awex (Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers) et de FIT (Flanders Investment and Trade). L’intention des parties est de se revoir d’ici là.