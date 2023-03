La Fédération Wallonie-Bruxelles bannit TikTok des appareils professionnels: «Il est fortement recommandé de rester vigilant»

La mesure, avancée par le Conseil national de sécurité et réévaluée d’ici six mois, vise à garantir la protection des données privées ainsi que des informations sensibles et confidentielles relevant du gouvernement de la FWB.

L’appli chinoise, soupçonnée de faciliter l’espionnage par les autorités de Pékin, ne peut en conséquence plus être installée ou utilisée sur tout appareil de service, ainsi que les appareils personnels se connectant aux réseaux informatiques internes de la FWB.