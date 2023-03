Test - Oppo Band 2: un bracelet sportif très complet

Le bracelet sportif connecté Oppo Band était déjà un bon produit, bien que limité et rapidement dépassé par ses concurrents sur son offre de fonctionnalités. Oppo est revenu à la charge avec son Oppo Band 2, un produit bien plus complet. Son bracelet bleu et blanc (mais aussi disponible en noir) fait directement penser à une Apple Watch ou une Huawei Watch Fit. Mais attention, il s’agit bien là d’un bracelet connecté et non une montre connectée qui permet d’installer des applications et de répondre au téléphone. Son grand écran de 1,57 pouce est d’ailleurs un premier bon point pour gérer plus facilement ses entraînements. Mais on est sur un écran cristallin et non AMOLED. Le bracelet se porte agréablement avec ses 33g et il est possible d’indiquer si on le porte au poignet droit ou gauche.

Une liste impressionnante d’activités

Le tactile répond parfaitement bien, sans jamais de latence et la première surprise concerne le nombre d’activités sportives préenregistrées pour commencer son entraînement. Outre les habituelles activités comme la course à pied, le vélo, le football ou la natation, l’Oppo Band 2 est ultra complet dans son catalogue : curling, parkour, gateball, fléchettes, tir à l’arc… Et même pour les danseurs avec du ballet, du jazz, du disco (!), du tango, etc. Le bracelet propose aussi toute une gamme d’exercices de yoga, ainsi que des exercices ciblés pour la musculation (abdomen, épaules, cou, taille…).