Cascade de blessures au stade Verdi à Anderlecht à cause de l’état déplorable du terrain: «C’est du béton peint en vert»

Les parents et bénévoles des clubs de football présents au stade Verdi nous alertent sur l’état de la pelouse. La durée de vie d’un terrain synthétique varie entre 10 et 20 ans en fonction de son entretien. Les parents se demandent pourquoi la commune n’a pas anticipé l’état du terrain, construit début des années 2000. « Cela fait trois ans qu’on nous promet un nouveau terrain pour le Verdi, mais on ne voit rien venir. »

Deux autres terrains synthétiques ont été remplacés récemment. « Plus de 350 jeunes jouent ici, sur un terrain en mauvais état. Pourquoi on rénove des terrains plus récents avant le Verdi ? »