Vincent Kompany déjà sur le départ de Burnley? Il aurait tapé dans l’œil d’un grand club anglais!

Vincent Kompany sera-t-il encore l’entraîneur de Burnley la saison prochaine ? Auteur d’un premier exercice exceptionnel chez les Clarets, avec une première place en Championship (division 2 anglaise) et une qualification pour les quarts de finale de la FA Cup, où il affrontera Manchester City, Kompany intéresse déjà les grosses écuries anglaises.

Et ce serait notamment le cas de Tottenham, qui penserait à l’ancien capitaine des Diables rouges pour succéder à Antonio Conte à la fin de la saison selon TalkSport. Les chances de voir le coach italien s’en aller à la fin de la saison semblent importantes, au vu de son élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l’AC Milan et de sa campagne décevante en Premier League. « Nous déciderons en fin de saison avec le club », avait d’ailleurs déclaré Conte à Amazon Prime après l’élimination en Ligue des champions. « Tout le monde connaît la situation, je suis en fin de contrat en juin. Après tout, ils pourraient me licencier avant même la fin de la saison. Peut-être que les attentes étaient plus élevées et qu’ils pourraient être déçus ».