La mer du Nord, principale voie d’acheminement de la cocaïne vers l’Europe occidentale: «Les points d’entrée traditionnels sont éclipsés»

« Les ports de la mer du Nord, tels qu’Anvers, Rotterdam et Hambourg, ont éclipsé les points d’entrée traditionnels en Espagne et au Portugal pour la cocaïne arrivant en Europe occidentale », a déclaré l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) à Vienne.

Dans son rapport sur le marché mondial de la cocaïne, l’agence des Nations unies s’est inquiétée du fait que la culture de la plante de coca utilisée pour fabriquer la cocaïne a fait un bond de 35 % en 2021 après une stagnation enregistrée l’année précédente en raison de la pandémie.